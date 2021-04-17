Çocuk Atölyesi ve Çocuk Tiyatrosu Etkinlikleri Başlıyor

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Çocuk Atölyesi” ve “Çocuk Tiyatrosu” etkinlikleri, 20 Nisan - 26 Nisan tarihleri arasında Silivri Beltv aracılığı ile sosyal medya üzerinden çocuklarla buluşacak. Çocukların eğitimlerine katkı sağlamak için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile düzenlenen atölye ve tiyatro çalışmalarının yer aldığı yayınlara; tüm çocuklar www.facebook.com/silivribel adresinden kolaylıkla erişebilecek. Yapılan etkinliklerle pandemi sürecinde sosyal hayattan mahrum kalan çocukların eğlenceli zaman geçirmelerinin yanı sıra; hayal kurma, yaratıcılık ve el becerileri gibi yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Nisan ayında Silivri Beltv üzerinden yapılacak “Çocuk Atölyesi” ve Çocuk Tiyatrosu” etkinliklerinin yayın akışı şu şekilde:

20 Nisan 2021 Salı - Saat 11.00 / Çocuk Atölyesi - Parmak İp İle Bayram Yapımı

20 Nisan 2021 Salı - Saat 17.00 / Çocuk Tiyatrosu - Kaptan Yoğurt Kabı

21 Nisan 2021 Çarşamba - Saat 11.00 / Çocuk Atölyesi – Masal Okuma

21 Nisan 2021 Çarşamba - Saat 17.00 / Çocuk Tiyatrosu – Hansel ve Gretel

22 Nisan 2021 Perşembe - Saat 17.00 / Çocuk Tiyatrosu – Küçük Köstebek

23 Nisan 2021 Cuma - Saat 13.00 / 23 Nisan Özel Konseri – Kültür Müdürlüğü Kursiyer Öğrenciler

23 Nisan 2021 Cuma - Saat 17.00 / Çocuk Tiyatrosu – Vız Vız Arı Bazi

24 Nisan 2021 Cumartesi - Saat 11.00 / Çocuk Atölyesi – Storigami

24 Nisan 2021 Cumartesi - Saat 17.00 / Çocuk Tiyatrosu – Kaplumbağa İle Tavşan

25 Nisan 2021 Pazar - Saat 11.00 / Çocuk Atölyesi – Seramik Atölyesi

25 Nisan 2021 Pazar - Saat 17.00 / Çocuk Tiyatrosu – Küçük Pandalar

26 Nisan 2021 Pazartesi - Saat 11.00 / Çocuk Atölyesi – Keçe İle Aktivite Kitabı

26 Nisan 2021 Pazartesi - Saat 17.00 / Çocuk Tiyatrosu – Ağustos Böceği ve Karınca