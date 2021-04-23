Çocuk gelişiminde erken müdahale dönemi

0-6 yaş grubundaki çocukların uzmanlar tarafından bilişsel, duygusal, psikomotor, öz bakım ve dil alanlarında gelişimlerinin değerlendirildiği “Gelişim Değerlendirme Ünitesi”, Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) bünyesinde hizmete girdi.
Zeytinburnu’nda ikamet eden 0-6 yaş arası her çocuğun gelişimsel değerlendirmesini yaparak yaşından beklenen düzeyi değerlendirmeyi amaçlayan “Gelişim Değerlendirme Ünitesi” Zeytinburnu AKDEM tarafından hizmete sokuldu. Çocukların bilişsel, duygusal, psikomotor, öz bakım ve dil alanlarındaki gelişimlerini uzmanlar tarafından değerlendirecek olan AKDEM, gelişim bozukluğu gösteren çocuklara yönelik olarak erken müdahale programı hazırlayacak.
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Çocuk gelişiminde değerlendirme süreci
AKDEM Gelişim Değerlendirme Ünitesi’nde çocuğun takvim yaşı belirlenerek genel gelişimi ile ilgili detaylı bilgilerin alınarak uzmanlar tarafından değerlendirmeler yapılıyor. Çocuğun gereksinimine göre hangi değerlendirme araçlarının kullanılacağı belirleniyor. Değerlendirme sonucuna göre çocuğa uygun bir öneri raporu hazırlanarak ebeveyne sunuluyor. Ayrıca gelişim değerlendirme sürecinde anne babalar çocuklarını daha iyi tanıyorlar. Çocuklarının gelişim sürecinde güçlü ve zayıf yönlerini görüp, gelişim geriliği, otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi acil müdahale edilmesi gereken hastalıkların erken tespitini sağlamış oluyorlar.
’Gelişim değerlendirme ünitesi neler sağlıyor’Geç fark edilen gelişimsel problemler çocukların ve ailelerin yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Bu ünite, çocuklarda gelişimin aksayan yönlerinin erken fark edilebilmesi ve uygun önlemlerin alınabilmesini sağlıyor. Çocuğun genel gelişimine ilişkin olarak aile doğru bilgiye sahip olabiliyor ve sorularına cevap bulabiliyor. AKDEM Gelişim Değerlendirme Ünitesi’nin aile temelli bir yaklaşımı bulunuyor.