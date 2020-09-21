Çocuk kahramanları, çocuklara salgından korunmayı öğretti

Sultanbeyli’de uzun bir aradan sonra ders başı yapan ilköğretim 1. sınıf ve anaokulu öğrencilerine salgından korunmaya yönelik kurallar anlatıldı. Nasrettin Hoca ile Hacivat ve Karagöz, minik öğrencilerle virüsten korunmaya yönelik eğitici oyunlar oynadı. Öğrenciler hem eğlendi hem de korona virüs önlemleri hakkında bilgi edindi.

Yeni eğitim öğretim dönemi, ana okul ve birinci sınıf öğrencileri için bugün başladı. İlköğretim 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri bugün ders başı yaptı. Sultanbeyli’de günler öncesinden okulların bahçeleri, toplu kullanım alanları ve sınıflar Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Eğitim dönemine hazır hale getirilen okullar öğrencilerine kavuştu. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen ders öncesinde, unutulmaz karakterlerden Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat karakterleriyle pandemi sürecinde dikkat edilecek konular; çocuklara oyun eşliğinde aktarıldı. Ardından rehber öğretmenleri tarafından virüsten korunmaya yönelik uyulması gereken kurallar anlatıldı. Çocuklar oyunlar ve öğretmenleri eşliğinde hem eğlendi hem de virüsten nasıl korunmaları gerektiğini öğrendi.

Okulda yapılan eğitici oyunlar ve alınan önlemler hakkında konuşan bir özel okul müdürü Ersin Ergen, “Belediyemizin bizler ve çocuklar için düzenlemiş olduğu Karagöz ve Hacivat etkinliği var. Bu süreçte çocukların okullara daha rahat adapte olmasını sağladılar. Onun haricinde okullarda ateş ölçerek öğrencileri alıyoruz. Öğrencileri tekli sıralarda eğitim öğretime dahil ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın belirtmiş olduğu şartlar dahilinde eğitim öğretim planlaması yapıyoruz. Öğrencileri okula alırken, velilerden alınan dilekçelerle okula davet ediyoruz” dedi.