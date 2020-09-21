Çocuk kahramanları, çocuklara salgından korunmayı öğretti

Sultanbeyli’de uzun bir aradan sonra ders başı yapan ilköğretim 1. sınıf ve anaokulu öğrencilerine salgından korunmaya yönelik kurallar anlatıldı. Nasrettin Hoca ile Hacivat ve Karagöz, minik öğrencilerle virüsten korunmaya yönelik eğitici oyunlar oynadı. Öğrenciler hem eğlendi hem de korona virüs önlemleri hakkında bilgi edindi.
Okulda yapılan eğitici oyunlar ve alınan önlemler hakkında konuşan bir özel okul müdürü Ersin Ergen, “Belediyemizin bizler ve çocuklar için düzenlemiş olduğu Karagöz ve Hacivat etkinliği var. Bu süreçte çocukların okullara daha rahat adapte olmasını sağladılar. Onun haricinde okullarda ateş ölçerek öğrencileri alıyoruz. Öğrencileri tekli sıralarda eğitim öğretime dahil ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın belirtmiş olduğu şartlar dahilinde eğitim öğretim planlaması yapıyoruz. Öğrencileri okula alırken, velilerden alınan dilekçelerle okula davet ediyoruz” dedi.