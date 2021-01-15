Çocuklar karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı

İstanbul’a beklenen kar yağışı ikinci gününde etkisini arttırdı. Karın yağması ile dışarı çıkan çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukların karda oyunları havadan görüntülendi.

Beklenen kar yağışı öğleden sonra İstanbul’a görülmeye başladı. Kar yağışı Anadolu Yakası’nın bir çok ilçesinde etkisini gösterdi. İstanbullular sabaha kar ile uyandı. İstanbul’un yüksek kesimlerinden Aydos ormanlarında çocuklar karın yağması ile kendilerini dışarı attı. Karın yağdığını gören çocuklar karda oyunlar oynaması renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklarla kartopu oynayan Yusuf Kartal, “Evet geldik çocuklarla beraber. Çok güzel bir ortam doğayla baş başa komşunun çocukları Beraber oynuyoruz. Kartopu oynuyoruz. herkese tavsiye ederim Çok güzel bir yer Aydos’un zirvesindeyiz. Şu an Soğuk ama iyi tatlı bir soğuk çok güzel bir ortam” dedi. Piknik yapıyoruz Kar topu oynuyoruz Öyle herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir yer” dedi.

Karın yağmasıyla doyası eğlenen çocuklar, “kar çok güzel, kartopu oynadık. Her sene yağmasını istiyoruz” dediler.