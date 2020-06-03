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Çocuklar sokağa çıktı, parklarda doyasıya eğlendi

ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKTI, PARKLARDA DOYASIYA EĞLENDİ

Çocuklar sokağa çıktı, parklarda doyasıya eğlendi

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 18 yaş altı çocuklar ve gençler dışarı çıktı. Parklara koşarak doyasıya eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 0-18 yaş arası çocuklar ve gençler dışarı çıktı. Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar ile gençler, izin kapsamında yürüme mesafesi ile sınırlı olan yerlere gidebildi.

“İzin günlerinde hep açık havadayız”

Haftada 2 gün kısıtlamanın kalkmasından memnun olduğunu söyleyen anne Tuğba Kaya, “Bizim için her şey yolunda. Evde televizyon izliyorlardı. Tabletle oynuyorlardı. Ders yapmaktan sıkıldılar. İzin günlerinde hep açık havadayız. Buraya geliyoruz. Eğleniyorlar” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2020, 18:14
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