Çocuklara ‘Beyaz Gezi’yle Bağcılar turu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Beyaz Gezi”ye katılan TÜGVA’lı (Türkiye Gençlik Vakfı) çocuklar ilçenin gözde mekanlarını ve müzeleri gezdi. Yaşadıkları ilçeyi yeniden tanıma fırsatı bulan minikler, akranlarıyla da eğlenceli bir gün geçirmiş oldu.
Eğlenceli ve yararlı bir gün geçirdilerDaha sonra ise Çanakkale Zafer Müzesi ziyaret edildi. Öğrencilere rehberler eşliğinde bilgiler verildi. Aynalı Çarşı kapısından müzeye giriş yapan çocuklar, Çanakkale Savaşlarının anlatıldığı Diaroma resmi ve seslendirmesini çok beğendi. Beyaz Gezi sayesinde hem yararlı hem eğlenceli bir gün geçiren TÜGVA’lı çocuklar, bu imkanlardan dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkür etti.