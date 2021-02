Çöken istinat duvarı ile ilgili basın açıklaması

Kağıthane Belediyesi, Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi üzerinde gece saatlerinde çöken istinat duvarının altında kalan 4 aracın zarar gördüğünü ve bölgenin çalışmalar sonucunda güvenli hale getirildiğini duyurdu.

Kağıthane Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kağıthane’ye bağlı Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi’nde uzun yıllar önce vatandaş eliyle yapılan bir istinat duvarının çökmesine neden oldu. Gece 02.00 sularında meydana gelen olayda her hangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Taştan imar edilen istinat duvarının uzun yıllar önce yapıldığı belirlenmiştir. İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı; duvar tabanında bulunan toprakta su basıncı oluşturarak çökmeye neden oldu. Çökme sonucu alanda park halinde bulunan 4 araç zarar gördü. Belediye ekiplerimiz gece, olayın gerçekleştiği an itibariyle bölgeye gelerek ilk müdahaleyi yaptı. Güvenlik çemberine alınan yerde ekipler tarafından gerekli tüm önlemler alınarak, çalışmalar sürdürülüyor. Bölge şu an güvenli hale getirilmiş durumda.”