Covid-19 hayatımıza gireli 1 yıl olacak

1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve neredeyse 1 yıla yakın süredir hayatımızda olan Koronavirüs salgını, etkisini azaltmadan devam ediyor. Belirlenen son rakama göre dünyada COVID-19 olan toplam kişi sayısı 47 milyon 404 bin 173 olarak karşımıza çıkıyor.
1 ayda 12 milyona yakın yeni vaka
Ajans Press’in, gisanddata ‘COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları’ verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki COVID-19’lu toplam vaka sayısı 47 milyon 404 bin 173 olarak güncellendi. Bu rakam 6 Ekim ile kıyaslandığında Koronavirüse yakalanan toplam vaka sayısının o dönemde 35 milyon 415 bin 29 olduğu gözlendi. Veriler anlık olarak artarken, şu an Türkiye’deki güncel vaka sayısının 382 bin 118 olduğu saptandı. Böylelikle Türkiye’nin COVID-19’lu kişi sayısı ile dünyada 25’inci sıraya gerilediği kaydedilirken, ilk üçte yer alan ülkeler; 9 milyon 382 bin 617 ile ABD, 8 milyon 313 bin 876 ile Hindistan, 5 milyon 566 bin 49 ile de Brezilya olarak gözlendi. Bugüne kadarki toplam ölüm sayısı ise 1 milyon 213 bin 735 olarak tespit edildi.