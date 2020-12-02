Covid hastası hamile kadının kapıdan çevrildiği yönündeki iddialara ilişkin hastaneden açıklama geldi

Medipol Sağlık Grubu, Pendik’te Covid-19 hastası hamile kadının hastaneye kabul edilmemesinin ardından hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Pendik’te geçtiğimiz gün Covid hastası hamile kadının hastaneye başvurduğu ve kapıdan çevrilmesiyle hayatını kaybettiğine yönelik haberler medyada yer almıştı. Bu haberlere ilişkin Medipol Sağlık Grubundan resmi açıklama yapıldı. Açıklamada, “Hastanelerimizde, hiçbir hastanın ’kapıdan çevrilmesi’ söz konusu dahi olamaz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde, internet ortamı üzerinden yayın yapan bazı basın-yayın ve medya kuruluşlarında, üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Pendik Hastanesi ve sağlık çalışanlarımızla ilgili olarak, “hamile kovidli hastaya bakılmadığı, kapıdan geri çevrildiği, hastanın bu nedenle öldüğü” şeklinde haberler yayımlandığı ve bu haberlerde, Hastanemize ve Kurumlarımıza yönelik asılsız itham, iddia, suçlama ve karalamalarda bulunulduğu görülmektedir.

Tüm Hastanelerimiz, Covid-19 salgını ile mücadele konusunda Sağlık Bakanlığımızın olağanüstü çabalarına destek mahiyetinde, salgının önlenmesi ve hastaların tedavisi konusunda, yapılan tüm düzenlemeler ve talimatlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu arada, sadece covid-19 değil diğer hastalarımızın da korunması bağlamında gerekli her türlü önlemler alınmaktadır. Tüm hastalarımızın tedavi ve bakımları konusunda da azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Haberlere konu olan hasta, hamilelik sürecinde Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin takipli hastası olup, 29.10.2020 tarihinde yapılan PCR testinin pozitif çıkması üzerine ve henüz doğum ile ilgili miadı dolmadığı için, o tarihteki uygulamalar ve Sağlık Bakanlığı algoritmaları kapsamında bilgilendirilmiş ve yönlendirilmiştir. Hastanın belirtilen tarihten sonra Kurumumuza bizzat herhangi bir başvurusu olmamıştır. Bu kapsamda da “kapıdan içeri alınmaması” şeklinde bir olay da asla yaşanmamıştır. Sağlık Grubu bünyemizde bulunan Hastanelerimizde, hiçbir hastanın “kapıdan çevrilmesi” söz konusu dahi olamaz. Yayımlanan bu haber, gerek Kurumumuz ve gerekse sağlık çalışanlarımızda büyük üzüntü ve hayal kırıklığına yol açmıştır.

Diğer hastalar yanında, Pandemi ile ilgili mücadele kapsamında, Ülkemizdeki diğer tüm sağlık kurumu ve çalışanları ile birlikte inanılmaz bir özveri ile çalışmalarını yürüten Hastanemiz ve sağlık çalışanlarımızın bu tür gerçek dışı haber ve yorumlarla yıpratılması, hedef gösterilmesi, gerçekten üzüntü vericidir.

Kurumumuzu yıpratma ve kamuoyu nezdinde küçük düşürme amacına yönelik ve kişilik haklarının ağır ihlali mahiyetinde olan bu tür gerçek dışı haberler ve haber sahipleri hakkında Sağlık Grubumuz her türlü yasal girişimde bulunacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur.”