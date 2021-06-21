Cumhurbaşkanı Erdoğan: '1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırıyoruz'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan '' 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırıyoruz.'' ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

 'Türkiye, NATO'ya karış sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirdi' 

 “NATO zirvesi boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde dayanışma ruhuna vurgu yaptık” 

 “İyi terörist, kötü terörist anlayışının ne kadar çarpık olduğunu bir kez daha ilettik” 

KALDIRILAN TEDBİRLER

  • 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.
  • Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiliyor.
  • Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021, 19:55
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