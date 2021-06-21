Cumhurbaşkanı Erdoğan: '1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
'Türkiye, NATO'ya karış sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirdi'
“İyi terörist, kötü terörist anlayışının ne kadar çarpık olduğunu bir kez daha ilettik”
KALDIRILAN TEDBİRLER
- 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiliyor.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.