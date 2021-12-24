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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır bunlarla savaşıyorum. Hiçbir zamanda bu can bu tende olduğu sürece faizcilere hiçbir zaman yürüyün diyemem, onların arkasında ya da yanında yer alamam."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır bunlarla savaşıyorum. Hiçbir zamanda bu can bu tende olduğu sürece faizcilere hiçbir zaman yürüyün diyemem, onların arkasında ya da yanında yer alamam."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır bunlarla savaşıyorum. Hiçbir zamanda bu can bu tende olduğu sürece faizcilere hiçbir zaman yürüyün diyemem, onların arkasında ya da yanında yer alamam."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır bunlarla savaşıyorum. Hiçbir zamanda bu can bu tende olduğu sürece faizcilere hiçbir zaman yürüyün diyemem, onların arkasında ya da yanında yer alamam."

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