Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır bunlarla savaşıyorum. Hiçbir zamanda bu can bu tende olduğu sürece faizcilere hiçbir zaman yürüyün diyemem, onların arkasında ya da yanında yer alamam."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yıldır bunlarla savaşıyorum. Hiçbir zamanda bu can bu tende olduğu sürece faizcilere hiçbir zaman yürüyün diyemem, onların arkasında ya da yanında yer alamam."