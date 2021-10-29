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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir” dedi.

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