Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara karşı şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığıyla ilgili marketlerde denetimlerin sürdürüleceğini belirterek, "Bizim attığımız adımlara karşı ters adımlar atanlara karşı şiddetli cezai müeyyideler uygulayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Abudabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid bin Sultan Al Nehyan’ın daveti üzeri ziyaret gerçekleştireceğini beliten Erdoğan, “Birleşik Arap Emirlikleri’ni son olarak Başbakan olduğum dönemde 2013 yılında ziyaret etmiştim. Veliaht prensin Ankara’daki Kasım ayında temaları ile birlikte ilişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Aralık ayında dışişleri bakanımız, ocak ayında meclis başkanımız emirlikleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretimle yakaladığımız ivmeyi geliştirmeyi, ilişkilerimizi yeniden hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz. Birleşik Arap Emirliği ile dostluğumuz ve kardeşliğimiz yeni elli yılına şekil verecek adımları beraberce atacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin diyalog ve işbirliğinin tüm bölgenin barış ve istikrarı açısından önem taşıdığına değinen Erdoğan, “Körfez bölgesinde tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Geçtiğimiz ay Abudabi’ye yönelik gerçekleştirilen saldırıları güçlü şeklide kınadık. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu ve özellikle bölgemizdeki ülkelerin teröre karşı işbirliğinin önemini her fırsatta vurguluyoruz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ayrıntılı şekilde ele alacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin ticaret hacminin 8 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Birleşik Arap Emirlikleri önde gelen ticaret ortaklarımız arasında yer alıyor. Türk müteahhitlik firmalarının Birleşik Arap Emirlikleri’nde bugüne kadar değeri 13 milyar doları bulan 141 proje üstlenmiştir. Bu rakamlarla Birleşik Arap Emirlikleri yurtdışı müteahhitlik sektörümüzün en büyük 10 uncu pazarı konumundadır. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye’deki dinamik yatırım ortamına önemli katıklarda bulunuyor. İki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı yapısı esasen mevcut rakamların ötesinde bir potansiyele işaret ediyor Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir. Gerek görüşmeler, gerek anlaşmalarla inşallah bu yönde önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Ziyaretimiz vesilesiyle taşımacılıkta ileri teknolojiler, savunma sanayiinden sağlık, tarım, kültür ve eğitime kadar çok sayıda alanda ilişkilerimizde ilerlemeyi sağlayacak adımların atılmasını hedefliyoruz. Dubai salgın şartlarına rağmen expoya başarı ile ev sahipliği yapıyor. Bu vesile ile dünya fuarında Türkiye Milli Günü olarak belirlenmiş olan 15 Şubat’ta sergi alanımızı da ziyaret edeceğim” diye konuştu.

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin, “Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak çünkü henüz pozitif. Hamdolsun biz negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif bir şeklide süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır” dedi.

Erdoğan bazı marketlerin KDV indirimi öncesinde fiyatları arttırdığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

“Bu konu ile ilgili gerek hazine ve maliye bakanım, gerek ticaret bakanım açıklamalarını yaptılar. Kurduğumuz denetim ekipleri ile beraber bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli ceza-i müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür maalesef arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda tüm müfettiş ekipleri ile buraların denetimini sürdüreceklerdir”

Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapacağı görüşmelerde Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin de gündeme geleceğini kaydetti.