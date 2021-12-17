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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı.

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3’üncü Afrika Zirvesi’ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii’ne geldi. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azzali de cuma namazını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kıldı. Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılarak Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geçti.

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