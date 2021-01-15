Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hizmette tasarruf olmayacağının altını çizmek istiyorum. Vatandaşımızın bize emanet ettiği vergileri efektif kullanacağız. Yıl sonu bütçe açığımız 173 milyar lirayı bile bulmayarak, program hedefi olan 239 milyar liranın altında ka

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hizmette tasarruf olmayacağının altını çizmek istiyorum. Vatandaşımızın bize emanet ettiği vergileri efektif kullanacağız. Yıl sonu bütçe açığımız 173 milyar lirayı bile bulmayarak, program hedefi olan 239 milyar liranın altında kaldı.”