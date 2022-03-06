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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Halit Çizmeci’nin cenaze törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı kurucularından İbrahim Halit Çizmeci’nin Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Halit Çizmeci’nin cenaze törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı kurucularından İbrahim Halit Çizmeci’nin Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İlim Yayma Vakfı kurucularından olan İbrahim Halit Çizmeci hayatını kaybetti. Çizmeci için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Çizmeci için helallik alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çizmeci’nin tabutuna omuz vererek cenaze aracına taşıdığı görüldü. Erdoğan cenazenin ardından camiden ayrıldı.

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