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Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne giderken inşaat işçilerini selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri selamladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne giderken inşaat işçilerini selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkış yaptı. Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne geçtiği sırada Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan kentsel dönüşüm alanında durdu. Buradaki inşaat işçilerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çengelköy’de bulunan Vahdettin Köşkü’ne gitti.
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