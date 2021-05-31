Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşme takvimini açıkladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.

-(Çamlıca Kulesi eleştirisi) 'Birileri sembol olarak görmeyebilir ama bilesiniz ki Çamlıca Kulesi bu asrın en sembol eserlerinden birisidir.'

-Türkiye milli gelirine oranla halkına en etkin, yaygın ve yüksek tutarlı destekleri sağlayan ülkelerin başında gelmektedir.”

-Haziranı tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız.

-Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl seyircisiz oynanan Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak olan taraftarımızla birlikte gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz.

-“İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız.”

Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta için 22.00 ile sabah 05,00 arasında uygulanacak. Hafta sonu ise Cumartesi 22,00 ile pazartesi 05,00 arasında uygulanacak. Temmuz ayında bu kısıtlama günleri, vaka ve vefat sayılarına göre yeniden düzenlenecek.

Kafe ve restoranlar sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında masaya servis, 24'e kadar da paket servis olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edecek.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark ve spor salonu gibi işletmeler, yarından itibaren sabah 07. 00 ile akşam 21,00 arasında çalışacak. Diğer işletmelerle ilgili uygulamalar sürecek.

Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri, belirlenen şartlara göre 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.

Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülecek.

Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünler doldurulacak.

Kamuda süreç devam edecek.

...DETAYLAR GELİYOR

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 20:38