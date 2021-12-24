Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur düşerken etiketleri aynı şekilde indirmeleri lazım. Fiyat indirimleri hızla yapılmazsa, ilgili bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarıyla üzerlerine gidecektir. Serbest piyasayı bozucu fiyat artışlarını devlet olarak ya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur düşerken etiketleri aynı şekilde indirmeleri lazım. Fiyat indirimleri hızla yapılmazsa, ilgili bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarıyla üzerlerine gidecektir. Serbest piyasayı bozucu fiyat artışlarını devlet olarak yakından takip ediyoruz. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Bugüne kadar 100 bine yakın ürün denetlendi."