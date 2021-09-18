Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’de gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “19 yıldır gençlerimizi eğitimden sağlığa, spordan kültür ve sanata, teknolojiden girişimciliğe kadar her alanda hayallerini hayata geçirmeleri için desteklemenin gayreti içindeyiz. Bu çerçevede cumhuriyet tarihinde görülmemiş projeler geliştirdik. Yatırımlar yaptık, imkanlar sağladık” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve sonrasındaki toplu açılış törenlerinin ardından gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtlayarak, her alanda gençlere destek olmak için çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbetin bir bölümünde sanatçıların seslendirdiği, "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısına eşlik etti.
“Asıl kaynaklarına inip araştırmadan siyasi kimlik sahibi olmayın”
Gençlerle buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri önemli bir imkandır. Sizlerden spordan teknolojiye sosyal sorumluluktan fikri gelişime kadar geniş bir yelpazedeki öğrenci kulüplerinden aktif bir şekilde yer almanızı istiyorum. Hayatınızı belki de en güzel yıllarını geçireceğiniz üniversite yıllarını özlemle yad etmek için her günün dolu dolu geçireceğinizi düşünüyorum. Üniversite yılları gençlerimizin fikri donanımlarını güçlendirdikleri, siyasi görüşlerini şekillendirdikleri dönemlerdir. Sizlerden istirhamım asıl kaynaklarına inip araştırmadan sorgulamadan, bilhassa da kendi medeniyetinizi kültürünüzü tarihinizi tam manada öğrenmeden siyasi kimlik sahibi olmayın. Medya ve sosyal medya gibi büyük bir kısmı yalan veya saptırma üzerine kurulu manipülasyon araçlarıyla, popüler sanatçı, fenomen, şovmen bu türlerden kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin. Hani o meşhur kalıpla ifade edecek olursak, önce kendiniz olun, önce kendinizi tanıyın, önce kendinizin de içinde bulunduğu medeniyet ve kültür ikliminiz tanıyın. Sonra diğer her şeyi öğrenin. Ondan sonra fikir ve siyasi safınızın adını koyun, bir diğer önemli husus yabancı dil eğitimine önem vermenizdir. Yabancı dil eğitimin önce iletişim, ardından da bilgi seviyenize göre akademik standartlarda çözmeden hayata başlarsanız, kendinizi bir adım geride bulursunuz. Hatta bir yabancı dil dahi yeterli olmuyor, ikinci ve üçüncü yabancı dil bilmek, tercih sebebi haline geliyor. Yeni bir dil öğrenmek aynı zamanda yeni bir dünyayı yeni bir kültürü yeni bir hayat ve düşünce biçimini de öğrenmek demektir. Meseleye bu açıdan baktığınızda yabancı dil öğrenmenin size okuldaki ihtiyaçların çok ötesinde bir katkı sağlayacağını göreceksiniz. Üniversite eğitiminin size mesleki bir formasyon kazandırmanın ötesinde ilim ve dolayısıyla hayatın bütün boyutlarının kapılarını açan bir işleve sahiptir” diye konuştu.
“Gençleri her alanda destekleme gayreti içindeyiz”
“Sosyal medya inanın şu anda toplumumuzun en önemli, tahrik unsurudur”
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir öğrencinin sosyal medya ile ilgili sorusuna, “Benim sosyal medyayla hiç işim yok, ondan dolayı çok rahatım. Benim tek derdim var. O gün benim program nedir, o programa hemen sabahtan itibaren dersime çalışmak. Çünkü, sosyal medya inanın şu anda toplumumuzun en önemli, tahrik unsurudur. Şu anda eğer toplumda ciddi manada yaralarımız varsa, bunun arkasında sosyal medya vardır. Getirisi olumlu değil, ama götürüsü çok ağır. Bu bakımdan ben diyorum ki derslerimize daha çok çalışalım, oraya daha çok ağırlık verelim ve bu sosyal medya belasından mümkün oldukça sıyrılalım” şeklinde yanıtladı.
“Nükleer enerjinin 2023’ün ilk yarısında bir ünitesini açmış olacağız”
Öğrencilerin nükleer santral sorusuna cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 bin Türk, 3 bin Rus, 13 bin orada genç mühendis çalışıyor. 13 bin nükleer enerji mühendisi, Türkiye olarak şu anda kazandık. Bu sayısı daha da artacak. Böylece de bundan sonraki yapacağımız santrallerde elemanlarımızı yetiştirmiş oluyoruz. AK Parti iktidarının ülkemize kazandırmış olduğu nükleer enerji deki en önemli adımlar. Bu konuda konuşanlar konuya hakim oldukları için değil, tam aksine bu konuyu bilmedikleri için. Çünkü nükleer enerjinin ne olduğundan haberleri yok. Bir defa dünya artık şu iklim değişikliğinde nereye doğru gidiyor, artık bu geçmişteki özellikle enerjideki o kirli enerjiden sıyrılıp temiz enerjiye geçmenin gayreti içerisinde ve bununla alakalı da dünya bir tehdit altında. Ya temiz enerjiye geçeceksin, geçmezseniz de bunun müeyyidelerine tabi olacaksınız. Buna başta Amerika dahil, bu adımları atmanın gayreti içindeler. Artık kömür, fuel oil gibi kaynaklardan elde edilen enerjiye kimse müdahale etmiyor. Biz geçte olsa, bununla bir adım atıyoruz. İnşallah 2023’ün ilk yarısında bir üniteyi açmış olacağız. Suretle diğer üniteleri bitirmenin gayreti içinde olacağız. Bu arada bizim inşallah bir Sinop, bir de Trakya’da aynı şekilde 4’er ünite olmak üzere yine nükleer enerji çalışmamız var. Bu bize bir yenilenebilir enerji de bize güç katacak, iki daha ucuz enerji teminini getiriyor. Bununla ilgili olarak burada yaptığımız santral bir örnek teşkil edecek, bir de tabi eleman yetişimine çok büyük fayda sağlayacak. Nereden bakarsanız bakın, bu rakam 13 ama bu rakam 15 bine rahatlıkla çıkacaktır. Bu 15 binin belirli kısmı da yeni yapılan yerlere aktarmış olacağız. Eğer Japonlarla anlaşmış olsaydık, oradan bir sıkıntı yaşamasaydık. Bugün Japonlarla da bir etabı yapmış olacaktık. Belki Ruslarla ikinci bir adımı da atabiliriz, veya farklı bir adımı da atabiliriz” dedi.
“Kripto paraya açılma derdimiz yok, tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var”
Öğrencilerin kripto para sorusuna cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim kripto paraya açılma gibi bir derdimiz yok. Tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim asla vermeyiz, vermeyeceğiz de. Biz şu anda bu konuda asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.