Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Salı günü uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nı milletimizle paylaşacağız. Bir sonraki hafta da Ekonomik Reform Paketini açıklayarak ülkemizi istikra

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Salı günü uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nı milletimizle paylaşacağız. Bir sonraki hafta da Ekonomik Reform Paketini açıklayarak ülkemizi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız.”