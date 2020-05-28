Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 hazirandan itibaren tamamen kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimizi için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 hazirandan itibaren tamamen kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimizi için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.”