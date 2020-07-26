Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi ve minibüs şoförleriyle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılış töreninin ardından Tarabya Taksi durağını ve minibüs durağındaki şoförlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılış töreninin ardından Tarabya’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Bayır Caddesi’nde bulunan Tarabya Taksi durağındaki ve hemen yanında bulunan minibüs durağındaki şoförleri selamladı. Makam aracından inmeyen Erdoğan bir süre şoförlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra köşke geçti.