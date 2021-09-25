Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan’la birlikte TEKNOFEST alanına geldi. TEKNOFEST montunu giyen Erdoğan, uçuş gösterilerini izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alana gelişi sırasında havada bulunan Bayraktar TB2 ise gökyüzünden çektiği Erdoğan’ın görüntülerini canlı olarak alandaki ekranlara yansıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST alanına geldi. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen festival alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile ilgili yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alana gelişi Bayraktar TB2 uçağı ile çekilen görüntüleri alanda bulunan ekranlara canlı olarak yansıtıldı. Erdoğan alana geldikten sonra kırmızı TEKNOFEST montunu giydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Selçuk Bayraktar’ın takdim ettiği kırmızı TEKNOFEST şapkasını taktı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milli Kanatlar" isimli gösteriyi izlemek için tribünlere geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü Türk Bilim adamı Aziz Sancar ve öğrencilerle birlikte yerli ve milli teknoloji ile yapılan insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlerin gökyüzünde gerçekleştirdiği şovu ilgiyle izledi.