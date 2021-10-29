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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AKM paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AKM paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla birlikte bu akşam açılışı yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun” dedi.

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