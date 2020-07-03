Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Ayasofya’ın ibadete açılmasına ilişkin olarak, “Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak, kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve selahiyeti yoktur. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır” dedi.
Ayasofya’nın ibadete açılması konusunda dünya ülkelerine tepki gösteren Erdoğan, “Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak, kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur. Türkiye her dinden her inançtan vatandaşına ibadet imkanı sunan bir ülkedir. Halihazırda ülkemizde sayıları 435’i bulan kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır. Hatta ülkemizde Balat’daki demir kilise örneğinde olduğu gibi restorasyonla ayağa kaldırılan yeni kiliselere dahi destek verdik. Ayrıca geçmişi günümüzden 11 bin yıl öncesine uzanan ve insanları ibadet için kurduğu ilk yerleşim olarak bilinen Göbeklitepe başta olmak üzere faklı dönemlere ve medeniyetlere ait binlerce tarihi ibadet mekanına sahibiz. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak, hakikatlere sırt dönmek demektir. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır. Dünyanın dört bir yanında camilerin ve diğer dinlere mensup insanların ibadetlerinin saldırıya uğradığı bir dönemden geçiyoruz. Milyonlarca insan sadece dini inançlarında dolayı hayatlarına kast edilmesi dahil her tülü baskına maruz kalıyor. Asıl bakılması gerek yer burasıdır. Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanların da diğer dinlere mensup olanların da hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak camiye Barbaros Hayrettin Paşa isminin verileceğini de açıkladı.