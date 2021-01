Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Birinci İnönü Zaferi’nin 100. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi’nin 100. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında, “Biz de her zaman ve her koşulda mukaddes vatanımıza ve bayrağımıza aynı şuur ve sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi’nin 100. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “İstiklal Mücadelemizde düzenli ordumuzun batı cephesinde Yunan ordusuyla yaptığı ilk muharebe olan Birinci İnönü Savaşı’nda kazandığımız zafer, tarihimize parlak başarı örneklerinden biri olarak geçmiştir. Birinci İnönü Zaferi aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın nihai zaferle sonuçlanmasının da müjdecisi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal’in ’Yeni Türkiye devletinin küçük, ancak milli ülkülü genç ordusu, en dar bir hesapla üç kat düşmanı İnönü Meydan Savaşı’nda yendi’ sözleriyle anlattığı zafer, milletimizin kararlılığını ve mücadele azmini artırmıştır. Aziz milletimizin imkansızlıklar içinde dahi bağımsızlık uğruna canı pahasına verdiği mücadeleyle elde ettiği şanlı zaferlerimiz geleceğimiz için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Biz de her zaman ve her koşulda mukaddes vatanımıza ve bayrağımıza aynı şuur ve sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum” sözlerine yer verdi.