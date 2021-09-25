Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti öncesi Teknofest ile ilgili bir paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST’te olacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti öncesi Teknofest ile ilgili bir paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST’te olacağım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde başlayan TEKNOFEST’i Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin bir paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımında "Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST’te olacağım" ifadelerinde bulundu.

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