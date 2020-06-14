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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından İstanbul Havalimanı’nda bulunan 3 pistten aynı anda uçaklar havalandı. Pilotlar uçuş öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telsiz üzerinden görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından İstanbul Havalimanı’nda bulunan 3 pistten aynı anda uçaklar havalandı. Pilotlar uçuş öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telsiz üzerinden görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından İstanbul Havalimanı’nda bulunan 3 pistten aynı anda uçaklar havalandı. Pilotlar uçuş öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telsiz üzerinden görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından İstanbul Havalimanı’nda bulunan 3 pistten aynı anda uçaklar havalandı. Pilotlar uçuş öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telsiz üzerinden görüştü.
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