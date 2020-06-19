Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam iktisadı çağrısına Eminevim’den destek

Türkiye’de faizsiz bir model olan Elbirliği Sistemi ile 30 yıldır ev ve araç sahibi yapan Eminevim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam iktisadı açıklamasına destek verdi. Küresel finansın aksine daha hızlı büyüyen ve dünyada 4 trilyon dolara yaklaşan İslami finansın yükselişinin sürdüğü belirtilen mesajda, Türkiye’nin, sistemi doğru bir şekilde entegre ederek ekonominin sistemden daha fazla yararlanmasına olanak tanınacağı vurgulandı.
Bu anlamda katılımcılığı esas alan bir iktisat ekonomisine ihtiyaç vardır. Bunu da, elbirliği ile İslam iktisadını uygulayarak başarabiliriz. Eminevim olarak, İslami finansın önemli bileşenlerinden olan ve ülkemizde 1991 yılında bir iş modeli şeklinde ilk kez uygulamaya başladığımız Elbirliği Sistemi ile bu süreçte etkin rol oynamaya hazırız. 30 yıldır kendini ispatlamış, mevcut finansal sistemlere başarılı bir alternatif olmuş ve bugüne kadar 260 binden fazla kişinin faizsiz bir şekilde istifade ettiği Elbirliği Sistemi, denenmiş ve oldukça başarılı olmuş bir sistemdir. Paylaşım ekonomisinin de içinde yer alan ve ekonomiye her yıl yaklaşık 3,5 milyar TL’lik bir katkı sunan Elbirliği Sistemi’nin bu başarısı Türkiye’de İslami finansın başarıyla uygulanabileceğini göstermiştir. Bizler de güçlü bir ekonomi için yol haritası sunan İslam iktisadının uygulanmasında bugüne kadar olduğu gibi her zaman desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”