Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu ambulansa yol verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu, Kısıklı’daki konuttan çıktığı sırada yolda ambulansla karşılaştı. Erdoğan’ın konvoyu ambulansa yol verdi, ardından ambulansın geçişinden Atatürk Havalimanı’na doğru ilerledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu ambulansa yol verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu, Kısıklı’daki konuttan çıktığı sırada yolda ambulansla karşılaştı. Erdoğan’ın konvoyu ambulansa yol verdi, ardından ambulansın geçişinden Atatürk Havalimanı’na doğru ilerledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’ya gitmek üzere saat 12.00 sırlarında Kısıklı’daki konutundan ayrıldı. Bu sırada konvoy yolda ambulansa denk geldi. Erdoğan’ın konvoyu bekleyerek ambulansa yol verdi. Ambulansın geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na ilerledi. Erdoğan’ın uçağı saat 12.40’ta Ankara’ya hareket etti.

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