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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ne geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ne geldi. Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz’da ibadete açılacak Ayasofya Camii’ne gelerek yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ne geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ne geldi. Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz’da ibadete açılacak Ayasofya Camii’ne gelerek yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.
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