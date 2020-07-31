Cumhuriyet tarihinin en büyük camisinde bayram namazı coşkusu yaşandı

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii’ne akın etti.
Korona virüs salgınının gölgesinde binlerce kişi namaz kıldı
Cami içerisindeki kapasite doldu cemaat dışarıya taştı
Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi göz önünde bulundurarak ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşları güvenlik görevlileri sık sık uyardı. Sosyal mesafenin ihlal edildiği anlarda müdahale eden güvenlik görevlileri vatandaşları daha önceden belirlenen noktalara yönlendirerek bayram namazının korona virüs salgını tedbirlerinin gözardı edilmeden kılınmasını sağladı.