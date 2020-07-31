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Cumhuriyet tarihinin en büyük camisinde bayram namazı coşkusu yaşandı

KURBAN BAYRAMI NAMAZI İÇİN BİNLERCE VATANDAŞ, CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİSİ OLAN ÇAMLICA CAMİİ'NE AKIN ETTİ. KORONA VİRÜS SALGINININ GÖLGESİNDE BİNLERCE KİŞİ NAMAZ KILDI.

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisinde bayram namazı coşkusu yaşandı

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii’ne akın etti.

Korona virüs salgınının gölgesinde binlerce kişi namaz kıldı

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de binlerce vatandaşın ölümüne neden olan korona virüs salgını Kurban Bayramı namazında da unutulmadı. Bayram namazı için günün ilk ışıklarıyla birlikte Çamlıca Camii’ne akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını gözeterek ibadetlerini gerçekleştirdi. Ayrıca cami girişinde vatandaşların vücut ateşlerini ölçen kamera da yerleştirildi. Yüksek ateşi ölçülen vatandaşlar camiye alınmazken en yakın sağlık kuruluşuna gönderildi, Üsküdar Belediyesi de cami giriş ve çıkışlarına el dezenfektanı yerleştirdi.

Cami içerisindeki kapasite doldu cemaat dışarıya taştı

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi göz önünde bulundurarak ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşları güvenlik görevlileri sık sık uyardı. Sosyal mesafenin ihlal edildiği anlarda müdahale eden güvenlik görevlileri vatandaşları daha önceden belirlenen noktalara yönlendirerek bayram namazının korona virüs salgını tedbirlerinin gözardı edilmeden kılınmasını sağladı.

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