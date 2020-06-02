Dacia’nın Türkiye’de satışları 387 bini geçti

Renault Grubu’nun 1999 yılında satın alması sonrası Dacia, 2004 yılında ilk modeli Logan Sedanı müşterilerinin beğenisine sundu. Marka, güvenilirlik ve güvenlikten ödün vermeden ulaşılabilir fiyatı ile müşterilerin beğenisini elde ettiğini duyurdu. Basın lansmanı 2004 yılında Türkiye- Kapadokya’da gerçekleştirilen Logan dünya genelinde toplamda 1,8 milyon adet satış gerçekleştirdi.



Dacia, ürün yelpazesini 2008 yılında Sandero ve Sandero Stepway modelleri ile zenginleştirdi. Kompakt ve ferah bir iç mekana sahip olduğu belirtilen B segment modeli Sandero’nun kısa sürede beklenen ilgiyi gördüğü ifade edildi. Renault’tan yapılan açıklamada, Dacia markasının 2010 yılında devrim niteliğinde olduğunu ifade ettiği bir SUV model olan Duster’ı erişilebilir bir fiyatla pazara sunduğuna, Dacia ürün gamına katılan iki modelin de kısa zamanda ticari başarıya dönüştüğüne dikkat çekti. Sandero (Stepway dahil), bugüne dek toplam 2,1 milyon, Duster ise 1,6 milyon adet satış kaydetti. Marka, 2007'de Logan MCV (station wagon) ve 2012'de Lodgy (MPV) ve Dokker (Multix ve Van) lansmanı ile ürün gamına sahip oldu.

TÜRKİYE PAZARINDA TOPLAM 387 BİN 866 SATIŞ



Dacia, Türkiye’de pazara sunulduğu 2004 yılından bugüne (Nisan sonu 2020) toplam 387 bin 866 adet satış gerçekleştirdi. Dacia’nın, Türkiye marka sıralamasında 7 bin 175 satış adedi ve 4,8 pazar payı ile bugün 8. sırada yer aldığı belirtildi. Yapılan açıklamada Türkiye’de Duster’ın, lanse edildiği Nisan 2010’dan bugüne müşterilerin büyük beğenisini kazandığı, C-SUV segmentinde liderliğe oynayan bir model olduğuna dikkat çekildi. Duster 2013–2019 yılları arasında son 7 yılda 4x4 liderliğini bırakmadığı da kaydedildi. B segmentinin başarılı oyuncularından Sandero’nun ise Türkiye’de 2008 yılındaki lansmanından bugüne dek 104 bin 881 adet, Duster ise 2010 yılından bu yana 119 bin 327 adet satış gerçekleştirdiği belirtildi. Lodgy lanse edildiği 2013 yılından beri 8 yıldır açık ara C-MPV (Multi Purpose Vehicle) segmentinin lideri olarak konumlandığına açıklamada yer verildi.



Renault’tan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;



“Dünya satışları toplam 6,5 milyon adede ulaşan ve Avrupa’da 15. yılını kutlayan Dacia, müşterilerinin temel beklentilerini yalın, güvenilir ve sağlam otomobillerle karşılarken pazardaki trendleri takip etmeye devam ediyor. Dacia, bu yıl ayrıca Avrupa’nın en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olmayı hedefleyen Spring modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Orijinal fabrika çıkışlı Dacia LPG’li versiyonları da yakın zamanda müşterilerle buluştu.”