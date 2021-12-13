Daha fazla ihracat için ek istihdama ihtiyaç var

Üretim ve istihdam odaklı çalışan ihracatçı sektörler iş gücüne katılımın daha fazla olması gerektiğini belirtiyor. Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermek için aralıksız üretim yapan deri konfeksiyon ve iç giyim sektörleri ’mavi yaka’lı çalışan bulmakta zorlanıyor.

Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Nazım Kanpolat, sektörde özellikle İstanbul merkezli üreticilerin iş gücünde ciddi sıkıntı yaşandığını belirterek, "Sektörümüzde İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerden konuyla ilgili şikâyetler geliyor. Yabancı uyruklu iş gücünün dahi üretime yetmediği konuşuluyor. İşsizliğin bir diğer nedenini ise, iş arayanla işverenin doğru zamanda, doğru yerde buluşamamalarına bağlıyorum. İstanbul’daki işletme ve imalathane sayısı doğal olarak fazla. Üretimin ve iş gücünün bir kısmının Anadolu’ya kayması gerektiği kanaatindeyim. Organize sanayileri bölgeleri açıyoruz, devletimiz çok güzel teşvikler veriyor fakat yönlendirmede eksik kalıyoruz. 200 bin kişinin istihdam edildiği iç giyim sektörüne 20-30 bin kişi ek istihdam oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen de, "Göçmen olarak ülkemizde yaşayan yabancı ülke vatandaşlarının gelişmiş ülkelerde olduğu gibi üretime katılabilmesi için olanak sağlamalıyız. Geçici ikamet ve çalışma izni burada kritik önem taşıyor. Diğer taraftan üretime katılacak kadınlarımız için kreşlerin kapasitelerini artırmalı. Bu düzenlemeyi hayata geçirebilirsek bütün sektörlere yüzde 20-30 oranında ek üretim gücü sağlanır" ifadelerini kullandı.