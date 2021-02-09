Dalgalar kıyıyı dövdü, park sular altında kaldı

İstanbul’da dün akşam etkili olan fırtına bugün de etkisini sürdürmeye devam etti. Silivri’de Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkii sahilinde oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü. Kıyıdan yükselen dalgalar, sahilde bulunan park alanını sular altında bıraktı. Fırtına yüzünden bir ağaç da denize düştü.

“Park alanı komple su içerisinde”

"Dün akşam burada kıyamet koptu" diyen sahilde büfecilik yapan Ozkan Kandemir, “Dün akşam burada kıyamet koptu. Hiç böyle bir lodos görmedim Silivri sahilinde. Dalgalar çok rahat 30 metre içeriye kadar geldi. Hem dalganın şiddeti, hem de rüzgarın şiddeti arka taraflar attı. Park alanı komple su içerisinde” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 16:33