Dalgıçlar denize atılan trol kapılarını tek tek çıkardı

İstanbul Boğazı’nda trol avcılarına göz açtırılmıyor. Yenikapı’da kaçak trol avcılığı yapanlara yönelik gerçekleştirilen denetimde, gemilerin zula diye tabir edilen yerlerinde 10 adet trol kapısı ve 7 adet trol ağı el geçirildi. 4 kişiye de idari para cezası kesilirken, dalgıçlar denize atılan kapıları tek tek çıkardı.
Denize atılan kapıları dalgıçlar çıkardıDenetimlerde, gemilerin zula diye tabir edilen yerlerinde 10 adet trol kapısı ve 7 adet trol ağına el konuldu. 4 kişiye de idari para cezası kesildi. El konulan trol ağı ve kapıları mülkiyeti kamuya geçme kararı alınması için yedi emin e alındı. Denize atlı Dalgıçlar kapıları denizden çıkardı.