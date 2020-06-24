Davaro filminin hortum sahnesi Esenyurt’ta gerçek oldu

Esenyurt’ta dün etkili olan şiddetli yağmurda Kemal Sunal ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı Davaro filminin hortum sahnesi gerçek oldu. Sel sularının bastığı bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini çıkararak yardım istediğini gören bir kişi, Davaro filminden esinlenerek yardım isteyen kişiye hortum uzatarak nefes alıp hayatta kalmasını sağladı.
Yaşanılanların ardından yardım isteyen Murat Coşkun’u hortum yardımı ile hayatta tutan Abdullah Karçik İhlas Haber Ajansı (İHA)’na yaşanılan dehşet anlarını anlattı. Derenin taşması ile sel sularının sokağa geldiğini belirten Karçik, “Ben de bunun üzerine sokak üzerine geldim. Murat arkadaşımız içeriden eşyalarını kurtarmak için evine girdi. Sel suları direkt buraya geldi. Arkadaşımız kapıyı açamadı. Kapıdan dışarı çıkamayınca baktık ki pencereden yardım istiyor. Aklıma fikir Kemal Sunal ve Şener Şen’in filminden geldi. Oradaki hortum sahnesi üzerine harekete geçtim. Hortumu ağzına soktuk. Oradan nefes aldı. Biz daha sonra demiri kırdık. Dışarıdan çıkınca hastaneye götürdük” dedi.