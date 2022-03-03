Dedesine vefa için 4. kez Çanakkale’ye yürüyecek

Çanakkale’de 57. Alay Şehitliğinde gazi olan ve 1986 yılında hayatını kaybeden dedesi için 4. kez farkındalık yürüyüşü gerçekleştirecek Tokat 15’li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Esenler Dörtyol Meydanı’ndan bu gün akşam saatlerinde mehteran eşliğinde uğurlandı.

Tokat 15’li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale 57. Alay Şehitliği’nde gazi olan ve 1986 yılında hayatını kaybeden dedesi için bu yıl 4’üncü defa farkındalık yürüyüşü gerçekleştirecek. Esenler Belediyesi ve Esenler’in 15’lileri olarak adlandırılan Çanakkale Gönülleri, “Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü” etkinliği kapsamında Dörtyol Meydanında toplanarak Gümüş’e uğurlama töreni düzenledi. Gençlere vatan ve bayrak sevgisini aşılamak için 4. kez farkındalık yürüyüşü gerçekleştiren Gümüş’ü Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş ve birçok vatandaş mehteran eşliğinde uğurladı. Gümüş, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş’tan aldığı bayrağı 18 Mart’ta Çanakkale’de yapılacak törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edecek.

"Bu yürüyüşünde biz de olmak istedik"

Saffet Gümüş’ün yürüyüşünü destekleyerek yanında olmak istediğini ifade eden Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, "Saffet Gümüş bir Çanakkale gazisinin torunu. Bu duyguyla bu 4. Olmak üzere böyle bir yola çıkmış. Bu sefer de bizim aracılığımızla böyle bir yolda yürümek istiyor. Biz de bundan memnuniyet duyduk. Mutlu olduk. Çünkü çok değerli bir şey yapıyor. Hem gazi dedesinin ruhuna hem bu bayrağa sahip çıkmak adına ve gençlerimize bir şeyler aktarmak adına bir yürüyüşe çıkıyor. Bundan dolayı biz de çok memnun olduk. Destek vermek istedik. Bu yürüyüşünde biz de olmak istedik. Yoku açık olsun. Buradan almış olduğu bayrağı da 18’inde inşallah Cumhurbaşkanımıza ulaştırmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bayrağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edeceğim"

Türk bayrağını 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edeceğini belirten Tokat 15’li Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ise, "Bugün Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşünü Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu aracılığıyla Esenler’den başlatıyoruz. Belediye Başkanımızdan almış olduğum Türk Bayrağı nasip olursa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 18 Mart’ta vermeyi planlıyoruz. Yolumuz şehitler yolu yolumuz Çanakkale yolu bu vatan bizlere şehitlerimizden emanet edildi. Bizim onlara vefa borcumuz var. Bu yürüyüşüm 4. Geleneksel yürüyüşüm oldu. Biz onlara vefamızı yürümekle de veremeyiz. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin diyorum. 57. Alayda savaşmış bir gazinin torunuyum. Dedem Çanakkale’yi anlatırken marşları söylerdi. Duygulanır ağlardı. Devletimize sahip çıkalım. Bu vatan kolay kazanılmadı" diye konuştu.