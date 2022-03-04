DeFacto’dan “Kadın Eşittir Erkek” kampanyası

Global moda markası DeFacto, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için “Ağaç Yaşken Eğilir” sözünden yola çıkarak “Kadın Eşittir Erkek” kampanyasına imza attı. Hayata geçirdiği projelerle cinsiyet eşitliğine katkı sunan marka, eşit yarınlar için bu bilincin çocuklukta verilmesi gerektiğini savunuyor.

Hazır giyimin öncü markalarından DeFacto, kadın erkek eşitliği konusunda çok erken yaşta bilinçlenmemiz gerektiği inancıyla dijital platformlar özelinde “Kadın Eşittir Erkek” kampanyasını hayata geçirdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda toplumu düşünmeye iten bu kampanyayla farkındalık oluşturmayı hedefleniyor. Woman = Man baskılı tişörtlerle 6-10 yaş arası çocuklar ve yetişkinlerin yer aldığı farkındalık kampanyasında duyarlı bir nesil yetiştirmenin önemi vurgulanıyor.

Kadınların eşit şartlarda yaşamasını, emeklerinin ve hayallerinin hayat bulmasını önemseyen marka, uzun süredir yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştiriyor. Kadın çalışanlarına pozitif ayrımcılığın ötesinde uygulamalar sunan ve imkan tanıyan Mutlu Kadın Hareketi projesinin ardından Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme İlkeleri’ne (WEPs) imzacı olan marka, “Kadın Eşittir Erkek” kampanyasıyla cinsiyet eşitliği konusunun çocuk yaştan itibaren ele alınması gerektiğinin altını çiziyor.