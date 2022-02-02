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Defne Joy Foster’ın mezar başı 11’inci ölüm yıl dönümünde boş kaldı

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Oyuncu Defne Joy Foster’ı ölümünün 11’inci yılında Zincirlikuyu’da bulunan mezarı başında anmaya iki yakın arkadaşı dışında kimse gelmedi. Foster’ın mezar başı ölüm yıl dönümünde boş kaldı.

Defne Joy Foster’ın mezar başı 11’inci ölüm yıl dönümünde boş kaldı
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Oyuncu Defne Joy Foster’ı ölümünün 11’inci yılında Zincirlikuyu’da bulunan mezarı başında anmaya iki yakın arkadaşı dışında kimse gelmedi. Foster’ın mezar başı ölüm yıl dönümünde boş kaldı.

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11 yıl önce hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster’ı 11’inci ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan kabri başında iki yakın arkadaşı dışında ziyaret eden kimse olmadı. Erken saatlerde mezarı başına gelen iki yakın arkadaşı dışında Foster’ı anmaya sevenleri ve yakınlarından kimse gelmeyince Foster’ın kabri ölüm yıl dönümünde boş kaldı.

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