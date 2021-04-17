Demir ve demir dışından ilk çeyrekte 2,61 milyar dolar ihracat

Demir ve demir dışı metaller sektörü, 2021’in ilk üç ayında 2,61 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Toplam ihracattan yüzde 5,8 pay alan sektör, söz konusu dönem içerisinde en fazla ihracat yapan 6’ncı sanayi kolu oldu. 2021 Ocak-Mart döneminde en fazla ihracat 320 milyon dolarla Almanya’ya gerçekleştirildi. Sektörün başlıca hedef pazarı konumundaki ABD’ye ihracat ise bu dönemde 140 milyon dolar olarak hesaplandı.

Diğer yandan, 2019 ve 2020 yılları Olağan Genel Kurulunda, bu dönemi kapsayan iş ve işlemlerin ibralarının gerçekleştirilmesinin yanı sıra gündeme alınan üye firmalardan tahsil edilen nispi aidat oranının on binde 5’ten on binde 3’e indirilmesi hususu da oy birliği ile kabul edildi.

Sektör Mart ayında ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,4’lük artış ile 995 milyon dolarlık ihracat yaparak tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Bu rakamın önemli bir kısmını AB üyesi ülkelere yapılan ihracat oluşturuyor. Sektörün geçtiğimiz ay söz konusu bölgelere gerçekleştirdiği ihracat bir yıl öncesine göre yüzde 58 oranında artarak 479,7 milyon dolara ulaştı. Mart ayında sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 117 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 64,5 milyon dolar ile İtalya ikinci, üretim odaklı sektörün 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi koyduğu Amerika Birleşik Devletleri ise üçüncü sırada yer aldı. ABD’ye mart ayında bir önceki seneye göre yüzde 42,6 artarak 55,9 milyon dolar olarak hesaplandı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Sektör olarak ülke ihracatına katkı vermeye devam ediyoruz. Yılın ilk üç ayındaki ihracat rakamlarımız hem sektörümüzün geleceği hem de ülkemiz için son derece önemli. Nisan ayına da hızlı bir başlangıç yaptık ve gördüğümüz kadarı ile ay sonunda yeni rekorları açıklamak kısmet olacak. Sadece 1-12 Nisan tarihleri arasında sektörümüz 375 milyon dolarlık ihracat ile önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 94’lük bir artış gösterdi. Bu rakamlar oldukça umut verici. Pandemiye rağmen kendimizi hızla toparladık ve artıya geçen sektörler arasında yerimizi aldık” dedi.

Öztiryaki, Genel Kurul toplantılarını birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiklerini ve sektöre fayda sunmak için Birlik olarak çalışmalarına hiç durmadan devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi: 2019 ve 2020 yılları faaliyetlerinin değerlendirildiği Genel Kurulumuzda ayrıca 2021 yılı faaliyet planları da sunuldu. 2019 ve 2020 yıllarına ait Yönetim Kurulu çalışma raporunun, bilanço ve gelir gider hesaplarının, Denetim Kurulu raporlarının haziruna sunulmasından sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun 2019 ve 2020 yılları iş ve işlemleri için ibrası oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca bu zor koşullarda bizler de elimizi taşın altına koyarak Genel Kurul’da İDDMİB iştigal alanında yer alan ürünler kapsamında üye firmalardan tahsil edilen nispi aidat oranının, on binde 5’ten on binde 3’e indirilmesi hususunu değerlendirerek oybirliği ile kabul ettik” dedi.