Denetimde işletmelerde fazla masa gören belediye başkanı duruma müdahale etti

Bahçelievler’de ilçe protokolü kademeli yeni normalleşme kararları doğrultusunda yeniden faaliyete geçen iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde iş yerlerinde bulunması gereken fazla masa ve sandalye gören Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, duruma müdahale ederek masa ve sandalyeleri kaldırttı.
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, vatandaşları tatlı bir dille uyardıklarını belirterek, “Kontrollü normalleşmeye geçtik. İçeriği kaybetmemek lazım. Kurallara uymamız gerekir. Girişlerde HES kodu zorunluluğumuz var. Müşteri kapasitesi yüzde 50 olması gerekiyor. Müşteri en fazla 1 saat içeride kalabilir. Virüs İstanbul’da azalırsa turuncu renkten mavi renge geçeceğiz. Bunun için çalışıyoruz. Bu noktada mücadele ediyoruz” sözlerine yer verdi.İşletmeler ise yapılan denetimlerden memnun kaldıklarını ifade ederek denetime katılan ilçe protokolüne ve ekiplere teşekkür etti.