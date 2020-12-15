Deniz ulaşımına fırtına engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısından ardından harekete geçen İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İDO’nun resmi sayfasından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15.30, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 15.00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz” açıklamasına yer verildi.Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 15:25