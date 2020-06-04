Deniz ulaşımında normalleşme tedbirleri

Korona virüs salgını nedeniyle deniz ulaşımında durdurulan seferler, 1 Haziran itibariyle yeniden başladı. Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova hatlarında seferlere başlayan İDO, 2 Haziran itibariyle kademeli olarak diğer seferleri de başlattı. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemlerle gerçekleştirilen seferlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edildiği gözlendi.
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kademeli olarak durdurulan deniz seferleri, 1 Haziran itibariyle başladı. İDO ilk aşamada Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova hatlarında seferlere başlarken, 2 Haziran itibariyle tarife dahilindeki diğer hatlara ait seferler kademeli olarak açıldı.
Deniz otobüsü seferlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemler alındığı da görüldü. Sefere gidecek gemileri ve yolcu terminallerinin düzenli aralıklarla dezenfekte işlemi gerçekleştirilirken, terminallere konulan zemin işaretleri ile yolcuların gemiye biniş-iniş esnasında sosyal mesafesi korunuyor. Terminallere girişlerde temassız ateş ölçer kullanılarak ateş ölçümü yapılıyor. HES kodunun kontrolü doğrultusunda riskli ve şüpheli olanlar kabul edilmiyor.
Terminallere yolcular için Covid 19 ile ilgili bilgilendirme afişleri asan İDO, sık sık anonslar gerçekleştiriyor. Yolculuklar sırasında koltuklar misafirler için sosyal mesafe kuralları uygun olarak sadece mavi koltuklara oturulabiliyor. Misafirlerin seyahatleri boyunca maske takmaları zorunlu. İDO arabalı vapurlarında ise ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçlara geçiş önceliği veriyor.
“Ek seferlerle ve yaz tarifemizle yeni normal sürece tüm seferlerimizle hazır halde bulunuyoruz”
“İnsanlar da zaten dikkatli o yüzden tedirgin değilim”
Alınan önlemleri yeterli bulan Banu Çelik ise, “Sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Sürekli anonslar geçiyor ve kapıda ateşimiz ölçülüp içeriye giriyoruz ve maskesiz kimse giremiyor. İnsanlar da zaten dikkatli o yüzden tedirgin değilim” şeklinde konuştu.
“Girişte ateşimiz ölçüldü sonra sosyal mesafeye dikkat ediliyor”
Yalova’ya seyahat edecek olan Sevgi Şahin de, “Tedbirler yeterli ama her şey insanlarda bitiyor. Girişte ateşimiz ölçüldü sonra sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Her şey şu an güzel” ifadelerini kullandı.Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 14:22