Depoları kentsel dönüşüm doldurdu

Son yıllarda yeniden hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri depolama hizmetlerine olan ilgiyi de artırdı.

Evini dönüşüme verenler için en büyük sorunların geçici barınma ve eşyaların muhafaza edilmesi olduğunu belirten PratikDepo Genel Müdürü Okan Artemiz, son yıllarda İstanbul’dan aldıkları taleplerin yüzde 25’den fazlasının kentsel dönüşüm ile bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Profesyonel depolama hizmetlerinin kentsel dönüşüm sürecindeki konut sahiplerine büyük kolaylık sağladığını belirten Artemiz, “Bir binanın yenilenmesi en iyi ihtimalle 12 ila 15 ay sürüyor. Çoğu insan, geçici süre yaşayacakları evin maliyetlerini minimumda tutma çabasında. Yüksek kiralar da dikkate alındığında insanlar küçük evlere yöneliyorlar. Dolayısıyla tüm eşyasını, geçici olarak kullanacağı ikametine taşıma imkânı yok. Sıkça karşılaştığımız bir diğer durum ise kişilerin, kentsel dönüşüm sürecini ailelerinin yanında ya da yazlık ev gibi yine kendilerine ait ikinci bir ikamet adresinde geçirmesi oluyor. Bu durumda yine eşyalarının tümünü güvenle saklayabileceği bir alana ihtiyaç doğuyor. Her iki durumda da insanlar eşya depolama hizmetlerine yöneliyor” dedi.

1.5 milyon riskli konutun 300 bininin acil dönüşmesi gereken İstanbul’da, 2023 yılına kadar 102 binden fazla bağımsız birimin tamamlanmasının hedeflendiğini hatırlatan Artemiz, “En yoğun talebi en fazla kentsel dönüşüm projesinin yürütüldüğü İstanbul’dan alıyoruz. Şu an 39 ilçede 140 bin konutun dönüşüm çalışmalarına devam ediliyor. Depolama hizmetini en çok talep eden ilçelerin başında ise Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir geliyor” diye aktardı. Bu yıl İzmir’de de yoğun bir kentsel dönüşüm sürecinin yaşanacağından bahseden Artemiz, “İzmir’de kentsel dönüşüm serüveni yeni yeni başlıyor diyebiliriz. Ekim 2020’de İzmir ve çevresini etkileyen yıkıcı deprem kentsel dönüşüm sürecinin gerekliliğini bir kez daha gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında kentte büyük bir dönüş sürecinin yaşanacağını duyurdu. Dolayısıyla İzmir’de de kentsel dönüşüm sebepli eşya depolama taleplerinin artacağını öngörüyoruz” dedi.

Kentsel dönüşüm sonrasında yenilenen binalardaki dairelerin genellikle daha küçük metrekarelere sahip olduğuna ve bunun eşya depolama hizmetine olan ihtiyacı devam ettirdiğine dikkat çeken Artemiz, “Evinizi kentsel dönüşüm amacıyla bir müteahhitlik firmasına verdiğinizde genellikle daha düşük metrekareye ya da daha az odaya sahip yeni bir eviniz oluyor. Dolayısıyla yeni evinize mevcut eşyalarınızın tamamını sığdıramıyorsunuz. Eşya depolama ihtiyacı bu noktada sürekli olarak kullanabilecek bir depolama ihtiyacına evriliyor” dedi.