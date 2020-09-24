Deprem sonrası bazı meydan ve parklar drone ile görüntülendi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin İstanbul’dan da hissedilmesinin ardından, megakentteki bazı meydanlar drone ile görüntülendi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 16.38 sıralarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul’dan da hissedildi. Megakentte deprem nedeniyle panikleyen birçok vatandaş kendini dışarıya atarken, kısa süreli panik yaşandı. Depremin hemen ardından Beylikdüzü Meydan, Maçka Parkı ve İstiklal Caddesi drone ile havadan görüntülendi.