Deri sektöründe hedef, 2019 ihracat rakamlarını ikiye katlamak

Deri sektörünün hedefi, 2019’daki ihracat rakamlarını önümüzdeki yıl ikiye katlamak.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkan Vekili Serdar Yavuz, deri konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısının markalı ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Geçen yıl 50 milyon dolar ticaret hacmimizin bu yıl 65 milyon dolar seviyelerine çıkacağını tahmin ediyoruz. 2022’de 2019’un rakamlarını ikiye katlayabiliriz" dedi.

Aralık ayı başında düzenleyecekleri Leather&Fur Fuarı’na, 15 ülkeden yaklaşık bin 200 ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Geçen yıl 180 milyon dolar ihracat yapan sektör bu yılı en az 215 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor.

Sektörün Rusya başta olmak üzere 50’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Yavuz, "Ziyaretçi aldığımız 13 ülke bu yıl Fransa ve İsrail ile 15’e çıktı. Coğrafyayı genişletiyoruz. Bulunduğumuz her ülkede ortalama yüzde 5’lik pazar payımız mevcut. Bu rakamı yüzde 10’a çekme hedefimiz var. Mevcut ihracat pazarlarımızdaki varlığımızı pekiştirmek ve pazar paylarımızı yukarı çekmek istiyoruz" dedi.

Yavuz, "2022’de 2019’un rakamlarını ikiye katlayabiliriz. Çin’e yönelmiş pazarları tekrar canlandırıyoruz. Dağıstan, Moskova, Kazakistan gibi Çin’e çok yakın ve zayıf olduğumuz bölgeleri bile tekrar canlandırmayı başardık. Bu fuarlar sayesinde düşüşe geçmiş pazarlarımızı tekrar ülkemize çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sektörün çekirdekten yetişme insan kaynağı konusunda sıkıntı yaşadığını da aktaran Yavuz, "İstihdamda, yeni eleman yetiştirmede sıkıntılarımız var. Yeni jenerasyon masa başı işleri tercih ediyor. Çekirdekten yetişen insan çıkaramıyoruz. Zeytinburnu Belediyesi ile üç haftalık kurslar oluşturmak istiyoruz" dedi.