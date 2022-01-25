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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nın saat 13.00’e kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının et

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nın saat 13.00’e kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13,00’e kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nın saat 13.00’e kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının et
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı’nın saat 13.00’e kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13,00’e kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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