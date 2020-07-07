Devlet Hava Meydanları İşletmesi Haziran ayı yolcu rakamlarını açıkladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Haziran ayı uçak ve yolcu rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Haziran ayında Türkiye’de havayolunu 2 milyon 750 bin kişi kullandı.

Korona virüs önlemleri kapsamında alınan seyahat kısıtlamasının kaldırılması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber 1 Haziran’da iç hat uçuşları başlatılmıştı. Yurt dışı seferleri ise 11 Haziran itibariyle, bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden başlatılmıştı. Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Haziran ayı verilerini açıkladı.

Dış hat yolcu sayısı 346 bin 448 oldu

Bu kapsamda 2020 yılı Haziran ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 38 bin 550, dış hatlarda 8 bin 210 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 55 bin 814 oldu. Aynı ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 2 milyon 403 bin 971, dış hat yolcu trafiği 346 bin 448 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 2 milyon 750 bin 992 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; haziran ayında iç hatlarda 25 bin 925 ton, dış hatlarda ise 89 bin 248 ton olmak üzere toplam 115 bin 173 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı 604 bin 662 yolcu kullandı

2020 yılı Haziran ayında İstanbul Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 100, dış hatlarda 2 bin 968 olmak üzere toplamda 7 bin 068 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 455 bin 528, dış hatlarda 149 bin 134 olmak üzere toplamda 604 bin 662 olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ocak ve Haziran ayını kapsayan 6 aylık dönemde ise İstanbul Havalimanı’nda 96 bin 523 uçak ve 12 milyon 907 bin 946 yolcu trafiği gerçekleşti.

6 aylık veriler de açıklandı

DHMİ tarafından açıklanan 2020 yılı ilk altı aylık verilere göre ise, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 225 bin 776, dış hatlarda 125 bin 105 olurken, üst geçişler ile birlikte toplam 464 bin 297 uçağa hizmet verildi. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 21 milyon 899 bin 134, dış hat yolcu trafiğinin 14 milyon 552 bin 909 olurken aynı dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 36 milyon 486 bin 729 olarak gerçekleşti. 6 aylık dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 185 bin 848 ton, dış hatlarda 851 bin 914 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 037 bin 762 tona ulaştı. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 16 bin 219 uçak trafiği oldu.